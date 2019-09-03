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المجانية اتلغت.. فيسبوك يكشف حقيقة استخدامه بمقابل مادي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:21 م
فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبدالمنعم
كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حقيقة ما اثير عن أن موقع التواصل الأشهر في العالم لن يبقى متاحا بالمجان لجمهوره وأنه قد بدل شعاره الموجود على صفحته منذ الرئيسية منذ بداية ظهوره، بأن تظل منصته مجانية لمستخدميه إلى الأبد، إلى غير ذلك.

وقالت مدير العلاقات العامة لفيسبوك بمصر لـ «صدى البلد» إن «الشركة العالمية تعمل على تحديث منتجاتها بانتظام، وستظل منصتنا متاحة مجانًا لجميع المستخدمين دومًا».

ووفقا لما ذكره موقع "Business Insider"، أن شركة فيسبوك "Facebook" الأمريكية استبدلت مؤخرًا شعار صفحتها الرئيسية، من مجاني وسيظل دائمًا هكذا "It's free and always will be"، إلى يتميز بالسرعة والسهولة "It's quick and easy".

وباستخدام الأرشيف الرقمي "Wayback Machine"، أظهر أن التغيير حدث في الفترة ما بين 6 و7 أغسطس الجارى، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من الشركة بذلك.

وعلى الرغم من أن فيسبوك لا يفرض رسومًا على مستخدميه مقابل استخدام خدماته، إلا أنه يستفيد من البيانات التي يجمعها منهم، من خلال استغلال هذه البيانات وبيعها للشركات للمساعدة في توجيه المنتجات والتسويق والإعلانات.

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