ريال مدريد يفتح أبواب الرحيل أمام مهاجمه في الميركاتو الصيفي

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن ريال مدريد منفتح على بيع مهاجمه البرازيلي رودريجو جوس، الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “ريال مدريد منفتح على السماح لرحيل رودريجو، والقرار النهائي بيد اللاعب”.

وأضاف: “رودريجو لن ينضم إلى النصر السعودي، لم يكن ذلك مطروحًا أبدًا، ولا توجد مفاوضات رغم التقارير، تركيزه الكامل منصب على أوروبا”.

منافسة بين ليفربول وأرسنال على رودريجو

وبحسب تقارير صحفية، فإن أرسنال وليفربول أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع رودريجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقلصت فرص مشاركة رودريجو مع ريال مدريد، منذ تعاقد النادي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال الصيف الماضي.

يذكر أن ريال مدريد ودع مونديال الأندية، الأربعاء الماضي، من الدور نصف النهائي بهزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان 4-0.