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لو اتسرقت أو نسيتها في مكان.. طريقة العثور على أجهزة آيفون وآيباد وماك الخاصة بك

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:00 م
طريقة العثور ع أجهزة
طريقة العثور ع أجهزة آيفون وآيباد وماك الخاصة بك
آية جمعة
قررت شركة "أبل" Apple دمج جميع ميزات تطبيقات التتبع القديمة الخاصة بأجهزتها مثل Find My iPhone وFind My Apple Watch وFind My iPad في تطبيق واحد يسمى "Find My".

ووفقا لصحيفة "إنترناشيونال بيونيس تايمز" الأمريكية، سيأتي هذا التطبيق مع أنظمة iOS 13 و macOS Catalina، وسيساعد مستخدمي الـ"آيفون" iPhone في العثور على هواتفهم الذكية المفقودة حتى عندما تكون الأجهزة غير متصلة بالإنترنت.

يعثر تطبيق Find My الجديد على أجهزة "آيفون" iPhone المفقودة من خلال تقنية تحديد الموقع، ويستخدم جهاز "آبل" Apple آخر للكشف عن إشارة "البلوتوث" Bluetooth المفقودة الخاصة بـ iPhone، ثم يقوم بإبلاغ مالك iPhone المفقود بالموقع التقريبي للجهاز.

أولًا: يجب على المستخدمين تشغيل التطبيق على جهاز "أبل" Apple ثانوي.

بعد ذلك، يجب على المستخدمين النقر فوق علامة التبويب "الأجهزة" Devices في الأسفل، ثم البحث عن الجهاز المفقود في القائمة والخريطة.

اضغط على الجهاز المفقود.

إذا كنت متصلًا بالإنترنت، انظر إلى موقع الجهاز على الخريطة، في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، سيسمح ذلك للمستخدمين بوضع علامة على أنه مفقود، أو إعطائه الأمر به لتشغيل صوت، أو محوه في النهاية من القائمة.

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