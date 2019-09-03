نقابة المحامين .. تعرف على موعد تكريم أبناء المحامين المتفوقين وشروط التقدم

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، عن موعد حفل التكريم السنوي للمتفوقين من أبناء المحامين دراسيا لعام 2019، من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الحالى، بقاعة اتحاد عمال مصر، الكائنة بجوار قسم الأزبكية، بالقرب من محطة مترو أحمد عرابي.



وقال إبراهيم عبدالرازق، مدير إدارة المعاشات بـ نقابة المحامين، إن الحفل سيشهد تكريم 600 طالب وطالبة، من مختلف المحافظات، والمراحل الدراسية، بشهادات تقدير، ومبالغ مالية، تقديرا لتفوقهم في مراحلهم الدراسية، بالنسبة للحاصلين على شهادات إتمام المرحلتين الإعدادية، والثانوية علمي، بنسبة 90% فأكثر، وأدبي للأبناء الحاصلين على 85% فأكثر.



وأوضح عبدالرازق أنه بالنسبة للتعليم الأزهري، يكون التكريم للحاصلين على 80% فأكثر، وشهادة إتمام المرحلة الجامعية للحاصلين على تقدير جيد جدا، مشيرا إلى أن الحفل سيبدأ من الساعة الرابعة عصرا، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلسه