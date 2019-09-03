بعد صفقتي شعبان والشاعر ..المنيا يبحث عن مهاجم آخر استعدادا للممتاز ب

يكثف الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونة، البحث عن مهاجم مميز لضمه لصفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من الممتاز ب.



ويسعى الجهاز الفنى لنادى المنيا لتقوية خط الهجوم قبل بداية الموسم الجديد، في ظل الأزمة التهديفية التي شهدها الفريق خلال ودياته الأخيرة استعدادا للممتاز ب.



وكان فريق المنيا قد تعاقد خلال شهر رمضان الماضي مع شعبان عبد الحميد مهاجم ديروط، وضم عبدالعزيز الشاعر مهاجم الداخلية، في إطار تدعيمات خط الهجوم.



وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة تعاقد المنيا مع مهاجم جديد للانتهاء من ملف تدعيم خط هجوم الفريق.



ويطمح سمير كمونة لتقديم موسم قوي ومميز مع المنيا لنجاح هذه التجربة سعيا للصعود الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.