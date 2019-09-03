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تعليم

تدريس منهج للتربية الرياضية .. وإعادة توزيع درجات الأنشطة بالصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:25 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام. 

وتضمنت منطلقات استصدار القرار: إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير، وإعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية، والاهتمام بالتربية الرياضية، وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة، ودمج القرارين الوزاريين للصف أول والثانى الثانوى.

وكان قد اجتمع اليوم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اليوم برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليناقش عددا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القرار الوزاري المنظم للدراسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.

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