موقف محرج.. رينارد حافيا في أول مران مع المنتخب السعودي



وأضافت صحيفة "الرياضية" في تقريرها، أنه أرسل أحد العمال إلى الفندق من أجل جلب الحذاء، الأمر الذي جعل المدرب الفرنسي ينتظر 14 دقيقة منذ بداية الحصة التدريبية قبل أن يرتديه ويقود التدريبات.

وانطلق معسكر المنتخب السعودي، أول أمس، الاثنين، استعدادا التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وأضافت صحيفة "الرياضية" في تقريرها، أنه أرسل أحد العمال إلى الفندق من أجل جلب الحذاء، الأمر الذي جعل المدرب الفرنسي ينتظر 14 دقيقة منذ بداية الحصة التدريبية قبل أن يرتديه ويقود التدريبات.





ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره مالي غدًا في تمام السابعة مساءً، وذلك قبل مواجهة اليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، على ستاد البحرين الدولي يوم 10 سبتمبر الجاري.





ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات سنغافورة واليمن وأوزبكستان وفلسطين.



قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، اضطر الانتظار خارج أرضية ملعب "الأمير محمد بن فهد" في الدمام، أمس الثلاثاء، بعد أن نسي حذاءه الرياضي الخاص بالتدريبات في الفندق.وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن رينارد لم ينتبه لعدم وجود حذائه الرياضي، إلا بعد وصوله إلى الملعب الذي يحتضن المعسكر الإعدادي الجاري حاليًا في الدمام.