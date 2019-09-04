الأعلى للإعلام يقر الأكواد والمعايير المنظمة لعمل البرامج

عقد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اجتماعا اليوم برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد لاقرار المعايير والاكواد المنظمة لعمل البرامج.





وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب انتهاء الاجتماع إن المجلس أقر المعايير والأكواد اليوم لحين نشرها فى الجريدة الرسمية.





وأضاف الأمين العام للمجلس فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع المغلق، أن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة.



