أنت أحلى من البطة.. متابع لـ ياسمين الخطيب يعلق على صورتها ..شاهد

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة تجمعها بأصدقائها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة "مع ريم وعبد الله وأصدقائنا : لقاء وهناء وتُقى وأم توته".





وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : " ربنا يسعد ايامك - منورين - انتى احلى من البطة".





وكانت ياسمين الخطيب أعلنت أنها ستقدم برنامج "شارع النهار" على قناة النهار الفضائية، راجية أن تنال إعجاب الجماهير ببرنامجها الاجتماعي الجديد.

















































