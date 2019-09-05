تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة حول مسابقة الفاروق

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تفاصيل جديدة حول المشاركة فى مسابقة الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه.









وكتب «آل الشيخ»، تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر" جاءتنا طلبات كثيرة لفتح مجال المشاركة للجميع في #مسابقة_الفاروق، وقررنا اليوم مع فريق العمل أن يكون التسجيل مفتوحًا لجميع أبناء وبنات الوطن.









وتقوم المشاركة على أساس منافسات في السباحة والرماية وركوب الخيل. وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفية التى أطلقها المستشار تركى آل الشيخ والتي تهدف إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما قال «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل».





وتأتي هذه المسابقة تحفيزا للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من 500 ألف ريال سعودي.





وللمشاركة في التحديات والاطلاع التفاصيل كاملة:-

https://alfarooqawards.com

أو متابعة حساب المسابقة على تويتر alfarooqawards.

وتمر المسابقة بعدة مراحل:-

الأولى

تستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، وتستقبل المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة.

الثانية



تستبعد المشاركات التي لا تنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل يكون فى الفترة من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.

الثالثة