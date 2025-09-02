مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن مصر لديها مقومات كثيرة, ولديها تنوع كبير لا يضاهى في الأنشطة السياحية.

وأضاف الوزير -في تصريحات تلفزيونية- أن مصر لديها تنوع في المقاصد السياحية، وأن السياحة في مصر بها تحركات كثيرة، حيث يتنقل السائحون في مختلف محافظات الجمهورية لزيارة أماكن مثل البحر الأحمر وسيوة.

حملات دعائية باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة تقوم بحملات دعائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولديها خطط تسويقية للسياحة المصرية في كل دولة، خاصة وأن مصر دولة سياحية بامتياز، ولديها مكونات صناعة السياحة بشكل كامل.

وتابع وزير السياحة أن مصر تستحق أعدادا أكبر من السائحين الوافدين إليها، لافتا إلى أنه "منذ بداية العام الحالي، تم إدخال 5500 غرفة فندقية في التشغيل، ونأمل مع نهاية العام تشغيل 6000 غرفة أخرى".

وأوضح فتحي أن وزارة السياحة تعمل مع وزارة الاستثمار ووزارات أخرى على ميكنة ملف إنشاء الفنادق واختصار الإجراءات.