ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: شهادة شفاء من الأوراق المهمة لراغبى العمل فى الخارج..فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:36 م
تحاليل طبية
تحاليل طبية
البهي عمرو
قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تهيب بالمواطنين المتعافين من فيروس سي التوجه لمراكز العلاج لاستخراج شهادة شفاء.

وأضاف خلال حواره على قناة دي ام سي، أن الدولة ووزارة الصحة يسعون لإعلان مصر خالية تماما من فيروس سي.

وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل هذه الحملة للقضاء نهائيًا على فيروس سي، والاطمئنان على صحة المواطنين.

وأوضح أن شهادة شفاء من الأوراق الهامة لراغبى العمل فى الخارج.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا الأحد.. فيديو

شاهد.. لحظة العثور على ثعبان بـ رأسين وأطفال يحاصرونه

كل ما تريد معرفته عن قرار استبدال التوك توك بسيارات ميني فان 7 راكب

مصرع رئيس محكمة فى حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

بـ ألوان قوس قزح .. ملك قورة بإطلالة صيفية فى أحدث ظهور

إصابة صالح جمعة في مران الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا

بفستان أسود.. ابنة طلعت زكريا بإطلالة غير معتادة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة السعودية وديا السبت