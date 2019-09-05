الصحة: شهادة شفاء من الأوراق المهمة لراغبى العمل فى الخارج..فيديو

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تهيب بالمواطنين المتعافين من فيروس سي التوجه لمراكز العلاج لاستخراج شهادة شفاء.



وأضاف خلال حواره على قناة دي ام سي، أن الدولة ووزارة الصحة يسعون لإعلان مصر خالية تماما من فيروس سي.



وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل هذه الحملة للقضاء نهائيًا على فيروس سي، والاطمئنان على صحة المواطنين.



وأوضح أن شهادة شفاء من الأوراق الهامة لراغبى العمل فى الخارج.

