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كيف كان يتعامل معه في بدايته.. عمرو يوسف يكشف علاقته بنور الشريف

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:44 م
نور الشريف
نور الشريف
عبد الخالق صلاح
قال الفنان عمرو يوسف، إن بدايته الفنية كانت من خلال الإعلانات وأحد البرامج الفنية، موضحا أن أول المشاهد الفنية له كانت أمام صلاح عبد الله.

وتحدث يوسف خلال برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه الفنان شريف منير ونجلته أسما، عن كواليس مسلسل الدالي أمام النجم الكبير نور الشريف وكيف كان يعامله بطريقة جيدة، لدرجة أنه كان يعرض عليه أن يؤجل العديد من المشاهد لأنه كان متوترا.

وأشار يوسف، إلى أنه لم يعتمد أبدا على شكله في التمثيل وقدم العديد من الأعمال التي تعتمد على التمثيل لا على الشكل والجسد، ومن هذه الأعمال أولاد رزق وطايع والدالي وغيرها.

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