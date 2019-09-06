أعراض الانزلاق الغضروفي .. وهكذا يؤثر على حياة المريض

قال الدكتور هشام شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة، إن الانزلاق الغضروفي يصيب الأشخاص بنسبة تصل الى ٧٠% ، وقد تكون أول العلامات التي تشير على حدوث الانزلاق الغضروفي ني بوجود ألم شديد في منطقتي الظهر والرقبة.



وتابع شاكر في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخباري، أن آلام الانزلاق الغضروفي، يتسبب في ألم حاد ومستمر لفترات طويلة تتعدى أكثر من شهر، وتجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.



ومن أهم الأشياء التي يشعر بها مريض الانزلاق الغضروفي، وفقا لما ذكره شاكر إلى أنه لا يستطيع الحركة، أو الجلوس، وتطلعه يلازم الفراش لفترات طويلة، وذلك لعدم قدرته على الحركة على الإطلاق.



وأكد شاكر أن آلام الانزلاق الغضروفي يمكن أن يصاحبه آلام في القدم أو الرقبة أو اليدين، وهي من أبرز العلامات التي يمكن ان تشير على الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وذلك لأنها تؤثر على الأعصاب الموصلة باليدين والرقبة.



وتابع أن تناول المسكنات، وعدم علاج الاصابة بالانزلاق الغضروفي يمكن ان تتسبب في تفاقم الحالة، وزيادة حجم الإصابة والآلام والأعراض.