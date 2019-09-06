تطبيقات توصيل الطعام تحقق أرقاما قياسية في السعودية خلال 2023

أظهرت تقارير مؤسسة «أوشن إكس oceanx السعودية للاستشارات الإدارية والمالية»، وصول حجم إيرادات تطبيقات طلب توصيل الأطعمة أون لاين عبر المحمول خلال 2023 إلى 156.8 مليون دولار مقارنة بنهاية الحالي 2019 والتى تقدر 107 ملايين دولار.



ورجحت الدراسة أن يزيد معدل الإيرادات السنوية للقطاع خلال فترة من 2019 إلى 2023، بنسبة 9.9%.



وكشفت أيضا أن السوق السعودي هو الأكبر في تطبيقات طلب المأكولات أون لاين، بنحو 1.2 مليار دولار مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 834 مليون دولار، ثم جاءت الكويت ب 517 ميلون دولار، واحتلت عمان المركز الرابع 180 مليون دولار، ثم البحرين ب30 مليون دولار.



وقدرت الدراسة حجم سوق قطاع طلب الأطعمة عبر الإنترنت في السعودية خلال العام الحالي 1.2 مليار دولار منها 61 % تمثل حجم الطلبات من المطعم إلى المستهلك مباشرة، و39 % باستخدام المنصات الإلكترونية، مرجحا نمو العائدات بحلول 2023 إلى 1.9 مليار ريال سعودي.



وحقق سوق توصيل الطعام بشكل عام في الخليج، 12 مليار دولار، جاءت السوق الأكبر في السعودية رجوعا إلى عدد السكان، بمليون طلب يوميا.