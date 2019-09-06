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6 قوافل علاجية بيطرية إرشادية بالمجان في الفيوم بداية من الغد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:02 م
6 قوافل علاجية بيطرية
6 قوافل علاجية بيطرية ارشادية بالمجان في الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عقل وكيل مديرية الطب البيطري، عدد من الفعاليات ، خلال الفترة من 7 إلى 12 سبتمبر 2019.

تشمل تنفيذ عدد 6 قوافل علاجية بيطرية ارشادية بالمجان ، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيواني.

كما سيتم تدريب 50 من الأطباء البيطريين على هامش أعمال القوافل البيطرية بقاعة المحاضرات بالمديرية، وستعقد ندوة إرشادية بعنوان " دور صندوق التأمين على الثروة الحيوانية " وندوة أخرى عن الاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الماشية.

وقال الدكتور محمد أحمد عقل وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، بأن القوافل البيطرية العلاجية، مستمرة وستغطي معظم قرى ومراكز محافظة الفيوم.
6 قوافل علاجية بيطرية إرشادية بالمجان في الفيوم بداية من الغد

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