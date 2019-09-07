حسين عبدالدايم: أنا أهلاوي ولعبي في الزمالك سبب لي أزمات.. فيديو

"ارتدائي قميص الزمالك تسبب لي في أزمة داخل الأهلي".. بهذه الكلمات بدأ مساعد مدرب الأحمال السابق للنادي الأهلي حسين عبد الدايم كلماته.





وقال عبد الدايم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: عام 2009 كنت لاعبا بالدوري الامريكي، وتعرضت للاصابة بخلع كامل في الركبة قبل كأس العالم بشهور",





واردف : قبل ذلك كنت لاعبا ضمن صفوف الزمالك" جيل حسام عرفات وابو جبل"، وعدت مرة اخرى له بعد عودتي من أمريكا، وحصلت معهم على بطولة الدوري"





وتابع : بعد ذلك انضممت لدجلة لمدة موسم وقررت الاعتزال في سن ال 21 عاما.





واكد : شعرت بأنني قادر على تقديم شيء يفيد الكرة أكثر من كوني لاعب كرة.



