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إيران تعلن تقليصا جديدا لـ التزاماتها بالاتفاق النووي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:44 ص
اجهزة الطرد المركزي
اجهزة الطرد المركزي الايرانية
عرفة البنداري
أفاد مسؤول إيراني، اليوم السبت، بأن بلاده بدأت تقليص الالتزامات النووية، أمس الجمعة.

وأضاف المسؤول أن إيران تقلص الالتزامات النووية ردا على خرق الولايات المتحدة الاتفاق النووي.

وأشار المسؤول الإيراني، بحسب رويترز، إلى أن إيران رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان الاتفاق النووي ينص عليها، وبإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها البعيدة المدى بسهولة.

وقالت إيران إنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل وأضاف أن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي4 باتت تعمل.

وشدد المسؤول الإيراني عل أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة، مؤكدا أن إيران ليس لديها خطط للحد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول لمواقعها النووية، مشيرة أنها يمكنها العدول عن قرارها بتقليص التزاماتها النووية إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

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