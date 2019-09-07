إيران تعلن تقليصا جديدا لـ التزاماتها بالاتفاق النووي

أفاد مسؤول إيراني، اليوم السبت، بأن بلاده بدأت تقليص الالتزامات النووية، أمس الجمعة.





وأضاف المسؤول أن إيران تقلص الالتزامات النووية ردا على خرق الولايات المتحدة الاتفاق النووي.





وأشار المسؤول الإيراني، بحسب رويترز، إلى أن إيران رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان الاتفاق النووي ينص عليها، وبإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها البعيدة المدى بسهولة.





وقالت إيران إنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل وأضاف أن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي4 باتت تعمل.



