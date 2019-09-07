تحصيل حاصل.. قصة فيلم كريم عبد العزيز الجديد الذي شارك في عمل مشابه له في طفولته

ولاد العم، واحد من الناس، الباشا تلميذ، حرامية في تايلاند.. كل تلك الأعمال وغيرها الكثير التي شارك فيها الفنان كريم عبد العزيز، والتي قام فيها بدور البطولة، ليصبح أحد أشهر نجوم السينما المصرية خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد النجوم المميزين، الذين قدموا أعمالا سينمائية ناجحة.



كريم عبدالعزيز صاحب الـ 44 عاما، كونه من مواليد 1975، نشأ في أسرة فنية، فوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعمه المخرج عمر عبدالعزيز، والذي كان متوقعا له أن يصبح مخرجا على غرار أسرته إلا أنه خالف تلك التوقعات واصبح أحد أشهر النجوم السينمائين.



خلال لقاء الفنان كريم عبد العزيز مع الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، كشف عبد العزيز عن فيلمه الجديد الذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ التصوير فيه مباشرة بعدما اتخذ قرارا بعدم اتساع الفارق الزمني بين العمل والآخر، لزيادة عدد الأعمال الفنية التي يقدمها خاصة وأنه لم يقدم خلال فترة عمله في الفن والتي بلغت 22 سنة إلا 16 فيلما فقط.



الفيلم الجديد الذي يستعد له كريم عبد العزيز، بمثابة فيلم «كوميدي»، باسم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والذي من المتوقع تنفيذه بصورة كوميدية تحقق نجاحا كبيرا في السينما، رغم تنفيذ عمل سابق يحمل اسم «البعض يذهب للمأذون مرتين» والذي تم إنتاجه عام 1978 من تنفيذ المخرج محمد عبد العزيز والد الفنان كريم عبدالعزيز، والذي كان أول عمل سينمائي يظهر فيه كريم عبد العزيز وهو طفل صغير.



فكرة الفيلم الجديد تدور حول الزواج والطلاق، وأن كثير من الأزواج لا يذهبون إلى المأذون إلا مرة واحدة وهي في الزواج فقط، وانه يحاول توصيل رسالة، أن بعض الأزواج لو عاد بهم الزمن إلى الوراء لن يوافق إلا على الزواج من زوجته الحالية، لما بينهم من تفاهم وحسن معاملة، وهى الرسالة التي يركز عليها الفيلم.



الفيلم الجديد توقع له الفنان كريم عب دالعزيز أن يثير حالة من الجدل بين الأزواج، وأن يسأل كل واحد منهم الآخر: لو رجع بيك الزمن هتتجوزني تاني؟، حتى علق مازحا: فيه ناس كتير هتكدب وتقول أه لأن مقدرش استغني عنك أو اتجوز غيرك.

