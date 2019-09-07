بالصور| الجيش السوري يسقط 3 طائرات مسيرة محملة بقنابل

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، إن دفاعه الجوي أحبط هجوما شنته "مجموعات إرهابية" بثلاث طائرات مسيرة على موقع عسكري رئيسي في شمال غرب البلاد.



وذكر الجيش في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "تصدت وسائط دفاعنا الجوي مساء يوم 6/9/2019 لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل، حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف قواتنا المسلحة".



وشهدت إدلب فترة هدوء من الغارات الجوية التي كانت تستهدف هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 30 أغسطس الماضي أن القوات السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في "منطقة خفض التصعيد" التي تم الاتفاق عليها قبل عامين.



وحثت وزارة الدفاع الروسية أيضا فصائل المعارضة على الانضمام للهدنة. وتقول الوزارة وحليفتها دمشق منذ وقت طويل إنهما تستهدفان متشددين يستلهمون فكر تنظيم القاعدة وتردان على هجمات.



وقالت مصادر في مخابرات غربية إن نشر موسكو مزيدا من القوات الخاصة قبل وقف إطلاق النار نجح في تقليص الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد جمود استمر شهورا على الخطوط الأمامية، حيث كان مقاتلو المعارضة في السابق يتصدون للجيش ويمنعونه من تحقيق أي تقدم كبير.



ويقول مقاتلو المعارضة إنه رغم توقف ضربات الطائرات الروسية والسورية المكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، فإن القصف العنيف لقرى وبلدات تحت سيطرة المعارضة ما زال يجبر آلاف المدنيين على النزوح سعيا للأمان في مناطق أكثر قربا من الحدود التركية.



ويقولون أيضا إن القوات الروسية الخاصة ومقاتلين مدعومين من إيران ويحاربون إلى جانب الجيش السوري انتهكوا وقف إطلاق النار وقاموا بعدة محاولات لاقتحام المناطق التي تسيطر عليها المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية لكن تم التصدير لهم.