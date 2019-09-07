ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصور| الجيش السوري يسقط 3 طائرات مسيرة محملة بقنابل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:33 م
الجيش السوري يحبط
الجيش السوري يحبط هجوما بطائرات مسيرة
وكالات
أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، إن دفاعه الجوي أحبط هجوما شنته "مجموعات إرهابية" بثلاث طائرات مسيرة على موقع عسكري رئيسي في شمال غرب البلاد.

وذكر الجيش في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "تصدت وسائط دفاعنا الجوي مساء يوم 6/9/2019 لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل، حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف قواتنا المسلحة".

وشهدت إدلب فترة هدوء من الغارات الجوية التي كانت تستهدف هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 30 أغسطس الماضي أن القوات السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في "منطقة خفض التصعيد" التي تم الاتفاق عليها قبل عامين.

وحثت وزارة الدفاع الروسية أيضا فصائل المعارضة على الانضمام للهدنة. وتقول الوزارة وحليفتها دمشق منذ وقت طويل إنهما تستهدفان متشددين يستلهمون فكر تنظيم القاعدة وتردان على هجمات.

وقالت مصادر في مخابرات غربية إن نشر موسكو مزيدا من القوات الخاصة قبل وقف إطلاق النار نجح في تقليص الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد جمود استمر شهورا على الخطوط الأمامية، حيث كان مقاتلو المعارضة في السابق يتصدون للجيش ويمنعونه من تحقيق أي تقدم كبير.

ويقول مقاتلو المعارضة إنه رغم توقف ضربات الطائرات الروسية والسورية المكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، فإن القصف العنيف لقرى وبلدات تحت سيطرة المعارضة ما زال يجبر آلاف المدنيين على النزوح سعيا للأمان في مناطق أكثر قربا من الحدود التركية.

ويقولون أيضا إن القوات الروسية الخاصة ومقاتلين مدعومين من إيران ويحاربون إلى جانب الجيش السوري انتهكوا وقف إطلاق النار وقاموا بعدة محاولات لاقتحام المناطق التي تسيطر عليها المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية لكن تم التصدير لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش السوري يحبط هجوما بطائرات مسيرة على موقع عسكري

الدفاع الجوي السوري يتصدى لـ3 طائرات مسيرة ويسقطها في حماة

ترشيحاتنا

لحظة إطلاق النار على 300 ظبي ودفن جريح وهو على قيد الحياة .. شاهد ماذا حدث

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

ماذا قال رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية عن تخطيط الإخوان لاسقاط شمال سيناء؟

حفيد مؤسس الإخوان يعترف بممارسة الزنا

هزر معاها قتلته.. ربة منزل تنهي حياة زوجها بـ عدة طعنات في الجيزة

نهائى الكاس.. رئيس الزمالك يعلن مفاجأة عن تذاكر المباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. استعدادات الاهلي لمواجهة كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا

لك العالم كله إلا أنا.. رسالة غامضة من جيهان خليل على انستجرام

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟