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ثقافة

حكاية شارع أحمد عرابي.. حمل اسم عدوه اللدود وثورة 52 تخلصت منه

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
4 عمارت تنتمي إلى أسلوب عمارة عصر النهضة الأوروبي، وتلتف حول ميدان ضيق ومزدحم دائما بالحسناوات، تلك التي تحدد ملامح شارع أحمد عرابي، أو عرابي، فقد يبدأ شارع أحمد عرابي من حافة شارع رمسيس بعمارتين حديثتين إحداهما أسطوانية والأخرى مربعة، وتحتوي على كافتيريا ساعة صفا، وتفتح مباشرة على ناصية شارع نجيب الريحاني، وصحيفة "الجمهورية"، وينتهي شارع أحمد عرابي على أعتاب شارع 26 يوليو "فؤاد سابقًا".

الإهمال في منطقة شارع أحمد عرابي
ويمتد شارع أحمد عرابي وسط منطقة يهملها عادة مؤرخو القاهرة قديمًا وحديثًا نظرًا لأن نهر النيل قبل انحساره في مجراه الحالي كان تقريبا يشق أراضيها ويهددها سنويا بفيضانه، ونظرا لابتعادها في فترة سابقة عن مراكز التأثير السياسي والرواج الاقتصادي، فضلا عن أنها حتى بدايات القرن العشرين كانت تعاني إهمالا أمنيا وخدميا جعلها موطنا للمواخير والحانات الرخيصة، وبعض بيوت البغاء التي كانت مصرحا بها حتى أربعينيات القرن الماضي.

شارع أحمد عرابي امتداد طبيعي لميدان القاهرة
شارع أحمد عرابي قريب من حي الأزبكية، الذي كان العاصمة الفنية لمصر حتى حريق القاهرة عام 1952، كما يعد امتدادًا طبيعيًا وخصوصا ميدانه للقاهرة الأوروبية التي شيدها الخديو إسماعيل، وصاحب اسمه الأول هو الخديو توفيق بن إسماعيل الذي كان يتميز بشخصية ضعيفة سمحت له بالقبول بخزي الجلوس على عرش مصر كان والده الخديو إسماعيل تحت حراب قوات الاستعمار الأوروبي يوم 26 يونية عام 1879، وبعد أن أمسك بزمام الأمور في مصر رفض مرات عديدة تنفيذ طلب والده إسماعيل بالعودة من منفاه لكي يعيش أخر أيامه في مصر.

شارع أحمد عرابي حمل اسم عدوه اللدود توفيق
تخلص شارع احمد عرابي، بعد ثورة 1952 نهائيًا من ثقل الخديو توفيق، واستقبل فرحًا أسم عدو توفيق الدود الزعيم أحمد عرابي، في إجراء ثوري يمكن ضمه إلى أبرز المحاولات التي قام بها ضباط ثورة يوليو لإحياء وتخليد اسم أحمد عرابي والدفاع عنه ليس فقط باعتباره زعيما وطنيًا جاهر ربما لأول مرة بعصيان الأسرة العلوية ولاستعمار الإنجليزي، ولكن لأن تمرده العسكري وخروجه بقوات الجيش المصري على طاعة الخديو وأعوانه الإنجليز كان بمثابة الرائد والمعلم لضباط ثورة يوليو الذين أطاحوا بعرض الأسرة العلوية وطردوا الإنجليز نهائيا من الأراضي المصرية.

شوارع تحمل اسم أحمد عرابي
وحمل اسم أحمد عرابي عدة شوارع أخرى، غير الذي نتحدث عنه، فهناك شارع أحمد عرابي بالمهندسين، وهناك أيضًا شارع يحمل نفس الاسم في دمنهور.

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