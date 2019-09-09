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اقتصاد

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

سعر الدولار اليوم الاثنين 9-9-2019 ، و أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

وطبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكى

شراء : 16.42
بيع : 16.52

سعر اليورو​

شراء : 18.11
بيع : 18.23

سعر الجنيه الاسترليني​

شراء : 20.18
بيع : 20.29

سعر الفرنك السويسرى​

شراء : 16.63
بيع : 16.74

سعر الـ 100 الين اليابانى

شراء : 15.36
بيع : 15.46

سعر الريال السعودى​

شراء : 4.38
بيع : 4.40

سعر الدينار الكويتى​

شراء : 54.04
بيع : 54.40

سعر الدرهم الاماراتى​

شراء : 4.47
بيع : 4.50

سعر اليوان الصيني

شراء : 2.30
بيع : 2.32

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