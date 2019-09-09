سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم الاثنين 9-9-2019 ، و أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.
وطبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكى
شراء : 16.42
بيع : 16.52
سعر اليورو
شراء : 18.11
بيع : 18.23
سعر الجنيه الاسترليني
شراء : 20.18
بيع : 20.29
سعر الفرنك السويسرى
شراء : 16.63
بيع : 16.74
سعر الـ 100 الين اليابانى
شراء : 15.36
بيع : 15.46
سعر الريال السعودى
شراء : 4.38
بيع : 4.40
سعر الدينار الكويتى
شراء : 54.04
بيع : 54.40
سعر الدرهم الاماراتى
شراء : 4.47
بيع : 4.50
سعر اليوان الصيني
شراء : 2.30
بيع : 2.32