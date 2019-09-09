سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي



سعر الدولار اليوم الاثنين 9-9-2019 ، و أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.



وطبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :



سعر الدولار الأمريكى



شراء : 16.42

بيع : 16.52



سعر اليورو​



شراء : 18.11

بيع : 18.23



سعر الجنيه الاسترليني​



شراء : 20.18

بيع : 20.29



سعر الفرنك السويسرى​



شراء : 16.63

بيع : 16.74



سعر الـ 100 الين اليابانى



شراء : 15.36

بيع : 15.46



سعر الريال السعودى​



شراء : 4.38

بيع : 4.40



سعر الدينار الكويتى​



شراء : 54.04

بيع : 54.40



سعر الدرهم الاماراتى​



شراء : 4.47

بيع : 4.50



سعر اليوان الصيني



شراء : 2.30

بيع : 2.32

