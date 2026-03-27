أزمة غذاء محتملة .. فريق أممي لضمان مرور الأسمدة من مضيق هرمز

شكلت الأمم المتحدة فريق عمل "لتطوير واقتراح آليات تقنية" لنقل الأسمدة وغيرها من "المواد الخام" عبر مضيق هرمز، مع استمرار الحرب مع إيران في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "أعتقد أنه من الضروري توضيح أن هذا الأمر لا يتعلق بشحنات النفط التجارية، بل يركز بشكل أساسي على كيفية التخفيف من الآثار المستمرة لهذه الحرب"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "إنها الأسمدة. إذا لم نتمكن من الزراعة في الأشهر القليلة المقبلة، فسيكون لذلك تأثير مضاعف على الجوع في المستقبل".

وتابع دوجاريك: "إن ارتفاع أسعار الوقود يزيد من تكلفة نقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، مما يضع عبئًا إضافيًا على الأسر التي تُعاني أصلًا لتوفير السلع الأساسية".

وأشار دوجاريك إلى أن فريق العمل سيضمّ العديد من هيئات الحوكمة العالمية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وغرفة التجارة الدولية.