الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام عيسى يحرز هدف مصر الأول في مرمى السعودية وديا

إسلام عيسى
إسلام عيسى
إسلام مقلد

أحرز إسلام عيسى الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى منتخب السعودية، في المباراة التي انطلقت في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل إسلام عيسى الهدف، في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من أحمد سيد زيزو؛ ليعلن عن تقدم المنتخب بهدف نظيف.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، تشكيل الفراعنة في المباراة الودية أمام السعودية؛ استعدادا لكأس العالم 2026، على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسي.

الهجوم: عمر مرموش

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد.

تشكيل منتخب السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية عن تشكيل مواجهة منتخب مصر الودية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب السعودية علي النحو التالي:  

- حراسة المرمى: نواف العقيدي.

- الدفاع: سعود عيد الحميد، عبد الإله العمري، حسن كادش وعلي لاجامي.

- الوسط: أيمن يحيي، محمد كنو ومصعب الجوير.

- الهجوم: سلمان الفرج، خالد الغنام وفراس البريكان. 

