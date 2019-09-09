تداول 349 شاحنة و160 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 349 شاحنة بضائع و160 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 78 شاحنة و 26 سيارة بينما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 2 شاحنة و41 سيارة فيما غادر الميناء بالامس خمس سفن وهى وادى العرب،الحرية1،بوسيدون اكسبريس،القاهرة، النوى اكسبريس وعلى متنها 158 شاحنة و76 سيارة .



كما يشهد ميناء نويبع استقبال العبارة ايلة ومغادرة السفينة سينا وعلى متنهما 36 شاحنة و1 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 26 شاحنة و مغادرة السفينتين ايلة و سينا وعلى متنهما 49 شاحنة و 16 سيارة .



