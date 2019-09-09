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أخبار البلد

رامى صبرى ضيف جيهان عبد الله فى "أجمد 7" على "نجوم إف.إم"

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
نورا نبيل
يحتفل الفنان رامى صبرى غدا الثلاثاء، بألبومه الجديد "فارق معاك"، فى حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، وذلك عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم TV"، حيث تمتد الحلقة لمدة ساعتين بدلًا من ساعة واحدة.

ويكشف رامى صبرى لأول مرة إذاعيًا عن كواليس ألبومه الجديد، وحديثه عن كليبه الجديد "وبقابل ناس"، فضلًا عن تعاونه مع مجموعة من الموسيقيين فى الألبوم، وأكثر الأغنيات التى لاقت تفاعلا وإعجابا من الجمهور، كما يلبى رامى صبرى رغبات جمهوره على الهواء وغناء ما يريدون سماعه.

وطرح رامى صبري ألبومه مع شركة "نجوم ريكوردز" فى التعاون الأول بينهما، وضم 12 أغنية، هي "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللى عندى"، "هو فى كده"، "وبقابل ناس"، "انا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمى"، "فارق معاك".

ويذاع برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، من الأحد للخميس كل أسبوع، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، حيث يختص البرنامج الحديث عن ترتيب الأغنيات الجديدة من وجهة نظر مستمعي البرنامج.

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