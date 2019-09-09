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إخواني منشق يكشف عبودية قيادات الجماعة الإرهابية فى تركيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:47 م
عماد أبو هاشم
عماد أبو هاشم
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن التجديد في جماعة الإخوان الإرهابية يصل إلى حد العبودية، موضحا أن أحد القيادات قال له: « أن حلفت يمين الولاء سوف تصبح مثل الكرسي ويقضى على كرامتك».

وأكد عماد خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن أحد القيادات الإرهابية في تركيا يدعى أيمن الورداني مستشار ورئيس محكمة هارب، وكان يعامل معاملة الخدم يطبخ ويقوم بأعمال المنزل، منوها بأن الوراني كان مسؤول تجنيد العناصر الجديدة.

وأشار عماد أبو هاشم، الى أن الإرهابي الهارب وزير الإعلام في عهد مرسى صلاح عبد المقصود يسكن في أفخم أحياء تركيا ويعيش في حالة من البزخ.

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