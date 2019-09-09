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عشان متركبش ميكروباص.. وفاء عامر: اشتريت لـ ايتن عربية بعد الثانوية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:24 م
وفاء عامر
وفاء عامر
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تسعد بالأدوار التي تقدمها أختها ايتن عامر، ولكن تخاف عليها من بعض الأدوار، موضحة أنها دائما تتحدث إليها حتى تهتم بالأدوار وتختارها بعناية. 

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»، أنها تتعامل مع شقيقتها الصغرى بدافع الحب، لدرجة أنها اشترت لها سيارة عقب الانتهاء من الثانوية العامة، حتى لا تركب الميكروباص كما كانت تفعل هي.

وأشارت الفنانة وفاء عامر، إلى أنها وفرت لأختها مربية تخدمها وتقدم لها الوجبات، لتوفر لها الوقت للمذاكرة، وتحدثت وفاء عن علاقتها بأختها على السوشيال ميديا، وكيف تتحول النقاشات بينهما أمام الجمهور إلى حالة من الهرج والمرج.

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