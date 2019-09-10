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فن

بعد انتهاء حلقتها مع آيتن ووفاء عامر.. إسعاد يونس تطلب آراء الجماهير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:53 ص
ايتن عامر و اسعاد
ايتن عامر و اسعاد يونس و وفاء عامر
القسم الميدانى
نشرت الفنانة اسعاد يونس، مجموعة صور، تجمعها مع الفنانتين الشقيقتين، ايتن عامر ووفاء عامر، وذلك خلال حسابها عبر إنستجرام.

وعلقت إسعاد يونس على الصور، كاتبة: "ايه رايكم فى الحلقة".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير، حيث جاءت بعض التعليقات: "جامدة جدا - حلقة جميلة - تحفة".

يذكر أن إسعاد يونس تقدم برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على شاشة قناة dmc.

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