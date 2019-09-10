بعد انتهاء حلقتها مع آيتن ووفاء عامر.. إسعاد يونس تطلب آراء الجماهير

نشرت الفنانة اسعاد يونس، مجموعة صور، تجمعها مع الفنانتين الشقيقتين، ايتن عامر ووفاء عامر، وذلك خلال حسابها عبر إنستجرام.



وعلقت إسعاد يونس على الصور، كاتبة: "ايه رايكم فى الحلقة".



وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير، حيث جاءت بعض التعليقات: "جامدة جدا - حلقة جميلة - تحفة".



يذكر أن إسعاد يونس تقدم برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على شاشة قناة dmc.