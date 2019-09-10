شرط وحيد من المنتخب الأوكراني للموافقة على خوض ودية أمام الفراعنة

كشف التليفزيون الأوكراني عن شرط المنتخب الوحيد للموافقة على خوض ودية أمام المنتخب المصري خلال شهر سبتمبر الحالي.



وكان من المفترض أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأوكراني في مباراة ودية ولكن إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري ووداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تسببت في إلغاء المباراة، حيث سيواجه المنتخب الأوكراني نظيره النيجيري بدلا من المصري.



وأكد إيجور بورباس مراسل التليفزيون الأوكراني، أن المنتخب اشترط ضرورة مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي في المباراة.



وأضاف ايجور بورباس أن الاتحاد المصري وقتها فضل تأجيل توقيع عقود المباراة بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ولكن ما حدث عقب ذلك أنهى الأمر.



وسيواجه المنتخب الأوكراني نظيره النيجيري يوم الثلاثاء في مباراة ودية وفقا للأجندة الدولية.

