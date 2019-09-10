الإسكان: مليار جنيه تعويضات المؤجرين فقط من سكان مثلث ماسبيرو

قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي التعويضات التي تم صرفها للحائزين بمنطقة مثلث ماسبيرو تبلغ نحو مليار جنيه.



أضاف لـ"صدي البلد"، أن هذه التعويضات خاصة بالحائزين فقط وهم المستأجرين لوحدات بالمنطقة، بخلاف التعويضات المحددة للملاك، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت مؤخرا في تنفيذ العمارات السكنية بالمشروع.



أشار إلى أنه تم إزالة الأنقاض بمنطقة مثلث ماسبيرو، بمساحة 34.2 فدان، بنسبة 92%، كما يجري تنفيذ 3 أبراج سكنية، مخصصة لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.



وأوضح أن 3 شركات مقاولات كبرى بدأت تنفيذ الأبراج، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 30 شهرًا.



وأضاف أن هناك برجين يتكون كل منهما من (بدروم ، ودور أرضي تجاري، ودور أول جراج علوى، و16 دور سكني، وبه 10 مصاعد و4 مداخل، بينما يتكون البرج الثالث من دور أرضي تجاري، و10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).