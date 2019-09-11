أرامكو تحسم بنوك الاكتتاب.. خبير: طرح عملاق النفط السعودى يدعم السوق المالي للمملكة بقوة

أكد الخبير الاقتصادى السعودى عبد الرحمن الجبيري، أنه لا توجد اي مخاوف من طرح عملاق النفط السعودى "أرامكو" للاكتتاب العام، لافتًا إلى أنها خطوة تدعم السوق المالي للمملكة بقوة.





وأوضح "الجبيري"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن خطوة الطرح مهمة ومحفزة نحو بداية رحلة الطرح للاكتتاب العام وهو ما يدعم السوق المالية السعودية بحراك أقوى بعد ترقيتها الى الأسواق الناشئة والتي بدورها ستدعم هذا التعامل من حيث السيولة اللازمة فضلًا عن أنها خطوة تدفع بمزيد من الجاذبية في الاستقطاب التنافسي للمستثمرين.









ولفت "الخبير الاقتصادى السعودى"، إلى أن الاكتتاب العام لأرامكو سيرفع من القيمة السوقية والشفافية للشركة وكفاءة مواردها المالية التي تنعكس ايجابا على كافة الأسواق، كما تهدف عملية الطرح الداخلي لتحقيق التوسع والنمو في الخيارات الاستثمارية التي تعتمد على ما تحظى به المملكة من الاستقرار والثقة والمكانة والأهمية العالمية في الأسواق.





و قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرمكو" استقرت على البنوك الرئيسية التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة المملوكة للدولة، وتتضمن "جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان تشيس"، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت هذه البنوك باختيارها اليوم الثلاثاء.





ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة قد تختار المزيد من البنوك للمشاركة في إدارة ما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي في التاريخ، مشيرة إلى أن المتحدثين باسم "أرامكو" و"جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان" رفضوا التعليق على هذه المعلومات.





كانت "أرامكو" قد ذكرت مؤخرا أنها "تواصل الحديث" مع الحكومة السعودية التي تمتلك الشركة حول "الاستعداد لعملية الطرح العام الأولي" وأنها جاهزة للطرح الآن والذي سيتحدد موعده وفقا "لاختيار المالك".



