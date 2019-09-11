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رياضة

حرس الحدود يجدد تعاقد مدافعه لموسم إضافي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:43 م
حرس الحدود
حرس الحدود
محمد رشاد
وقع جهاد جنيدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على عقود تجديد مع الفريق بنهاية الموسم الماضى، وذلك فى إطار خطة مجلس إدارة الفريق السكندري لتدعيم دفاعات الفريق .

انتقل جهاد جنيدي من الداخلية إلى حرس الحدود فى الموسم المنقضى لمدة موسم، ورحل عن الفريق عقب نهاية الموسم قبل أن تعود الإدارة وتجدد عقد اللاعب.

الجدير بالذكر أن حرس الحدود حصل على المركز الثانى فى دورة الجونة الودية التى انتهت بالأمس بعد خسارته فى المباراة النهائية أمام الجونة بهدف مقابل للاشئ.

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