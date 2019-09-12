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أخبار العالم

نتنياهو يعتزم مناقشة الوضع في سوريا مع بوتين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
نتنياهو - بوتين
نتنياهو - بوتين
أحمد قاسم
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وتعزيز التنسيق مع موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء المقرر بينهما في سوتشي.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، وسيرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لروسيا مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس".

وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نتنياهو في سوتشي اليوم، الخميس، "تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط".

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ينوي إبلاغ روسيا بقلقه إزاء "تعزيز مواقع إيران في سوريا".

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