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أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هاجر هانئ
احتفل الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من النجوم.

أطلت هنا الزاهد فى حفل زفافها بإطلالتين، ظهرت فى الأولى بفستان أبيض ذي أكمام متوسطة الطويلة وذيل طويل، أما إطلالتها الثانية فقد اعتمدت على فستان أقرب إلى اللون البيج، واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر وبتطريزات الورد ذات اللون الأبيض، كما تميز بالبطانة القصيرة وقماش التل الشفاف.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هنا الزاهد فى حفل زفافها على تسريحة شعر من أنامل المصفف johny، فيما وضعت لها خبيرة التجميل سارة ناصر، مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.
أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى
أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى
أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى
أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى
أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى

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