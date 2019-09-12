ترتيب مباريات الزمالك فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

أجريت ظهر اليوم، الخميس، قرعة الدورى للموسم الجديد 2019-2020 بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت برئاسة عمرو الجناينى.



وأوقعت القرعة نادي الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالأسبوع الأول للدورى، والذى ينطلق فى الـ 21 من سبتمبر الجارى، على أن ينتهى الدورى فى مايو 2020.



وجاء ترتيب مباريات الزمالك فى الدور الأول على النحو التالى: الاتحاد - المقاصة- اف سي مصر- الأهلي - المقاولون- إنبي- بيراميدز- الجيش- سموحة - الإنتاج- أسوان- طنطا- الجونة - المصري- دجلة - الحدود- الإسماعيلي.



وحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي، المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة.



والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.



وحضر من أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد على.



كما حضر أحمد حسن عميد لاعبى العالم وحسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.



ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك وعدد الجماهير الذين وافق الأمن على دخولهم وحضورهم اللقاء.



يذكر أن فريق الزمالك توج بلقب كأس مصر بعدما حقق فوزا على بيراميدز بنتيجة 3-0.



