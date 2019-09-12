اكتشاف كوكب جديد صالح لحياة البشر.. وحجمه ضعف أرضنا 8 مرات

زعم علماء بريطانيون أنهم عثروا على ماء لأول مرة على سطح كوكب خارج نظامنا الشمسي أطلقوا عليه اسم "سوبر إيرث"، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.





وقال باحثون في جامعة كلية لندن إنهم عثروا على بخار ماء في هواء وغلاف جوي لكوكب يبعد عن الأرض 110 سنوات ضوئية، ولديه درجة حرارة مناسبة للحياة قريبة من درجات الحرارة على الأرض.





وتم اكتشاف أكثر من 4000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، لكن العلماء يقولون إنه كوكب خارج المجموعة الشمسية، والوحيد المعروف الذي يحتوي على الماء، ودرجات الحرارة اللازمة للحياة، وسطحه صخري.



