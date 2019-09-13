الإخوانى الهارب سامى كمال الدين يدافع عن الفنان محمد علي ويهاجم زوجته بسبب شكواها من بناته

هاجم الإخواني الهارب سامى كمال الدين زوجة الفنان محمد علي بعد قيامها بإرسال رسالة صوتية إلى زوجها عبر الواتس اب، تشتكي فيها من سلوك بناته وأنها غير قادرة علي تربيتهن، تضمنت رسالة الإخواني سامي كمال الدين التى إرسالها من هاتفه المحمول تضامنه الكامل مع الممثل الهارب محمد علي ووصفه بأنه أصبح أيقونة للشباب مما يدل وجود علاقة بين علي والإخوان.



قال سامى كمال الدين فيها: "رسالتى إلى زوجة محمد على.. لسه فاكرة دلوقتى بعد كل السنين تتكلمى عن تربية محمد على لبنت حضرتك هو مين المسئول عن البنت ومين اللى عايشة معاها اتقى الله ولو حد هيتحاسب على تربيتها هيبقى انتى مش محمد على ولا علشان محمد على دلوقتى بقى ايقونة للشباب ف عايزة تظهرى فى الصورة"، وأرسل سامى كمال الدين الرسالة الصوتية التى أرسلتها زوجة محمد على لزوجها مما يؤكد وجود علاقة بين الإخوان سامى كمال الهارب في تركيا وبين محمد علي المتواجد في إسبانيا.



وتضمنت الرسالة الصوتية المرسلة من هاتف الإخوانى الهارب سامي كمال الدين الخاصة بزوجة محمد علي والتي تشكو فيها لزوجها من سلوك أحد بناتها التى اعتادت الفترة الماضية الخروج من المنزل دون علم والدتها، وقالت فى الرسالة الصوتية "صباح الخير يا محمد، معلش عاوزة افهم حاجة انا دلوقتى مش بتكلم مع رحيمة العيال قارفنى آخر قرف هى وهنادى مش عارفة الكلام ده واصلك ولا فوجئت وانا باسال أختها هى رحيمة هنا قالتلى اه، ودلوقتى بابص فى الاوضة مالقتهاش هل انت عندك علم بالكلام ده كل يوم تخرج ومش بتيجى الا بالليل وبتخرج من غير ما تقولى ولا اعرف عنها حاجة والنهاردة فوجئت انها بايته بره البيت أنت عندك علم ولا ما عندكش علم وهل الوضع ده سليم ولا مش عارفة انا عاوزة تفسير".