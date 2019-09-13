غلق باب الأسئلة بمبادرة اسأل الرئيس ضمن المؤتمر الوطني الثامن للشباب

أعلنت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس" والتي سيجيب عليها الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب غدًا السبت.



وقالت الصفحة: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية."