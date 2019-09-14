طلبوا 850 ألف جنيه.. حبس 4 عاطلين لاختطافهم موظف بالساحل

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس 4 عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف موظف لسابقة خلافات ملاية بينهم ومساومة أهله لدفع 850 ألف جنيه لإعادته.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من قسم شرطة الساحل، بتلقيهم بلاغا من "شيماء. ش" ، 42 سنة، موظفة بأنها حال تواجدها صحبة زوجها " احمد. س"، 41 سنة، موظف ببنك ومقيم بذات العنوان أمام العقار سكنهما، فوجئت بقيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص "لم تتمكن من التقاط أرقامها" ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحاب زوجها داخل السيارة ولاذوا بالفرار.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل الى أن المجنى عليه يزاول نشاطا إجراميًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة " ترامادول " وترويجها على عملائه، ووجود خلافات مالية بينه وبين "ع. م" ، 38 سنة، ومقيم شبرا الخيمة ثان / قليوبية، وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل "من. م. ن" ، 34 سنة، عاطل،و" ه. ا"، 35 سنة، عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان / قليوبية والسابق اتهامه فى القضية رقم 4912 لسنة 2012م شبرا الخيمة ثان/ قليوبية " سلاح بدون ترخيص"، و"أ. م"، 38 سنة، عاطل ومقيم بذات العنواوالمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4912 لسنة 2012م شبرا الخيمة ثان / قليوبية " ضرب " والمقضى فيها بالحبس أسبوع باستهداف المتهمين.





بتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بمنطقة قليوب / قليوبية وفروا هاربين عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ق ب ع 3142 ماركة هيونداى النترا فضى اللون " ملك وقيادة المتهم الرابع " وبحوزتهم بندقية خرطوش هيكلية، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، واقر الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول شراء ماكينات تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة خطط لاختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى 850 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.





كما استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، حيث توجه المتهمين من الثاني الى الرابع لمحل سكن المجنى عليه مستقلين سيارة ميكروباص " مستأجرة " واصطحابه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ثم أطلقوا سراحه فور استشعارهم بافتضاح أمرهم، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.



