رغم فوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدي.. دنيا سمير غانم: شقيقتي ايمى أكثر كوميديانة بتضحكني.. فيديو

أهدت الفنانة دنيا سمير غانم جائزتها افضل ممثلة كوميدي لعام 2019 من مهرجان الفضائيات ل شقيقتها الفنانة ايمي سمير غانموكان مهرجان الفضائيات العربية كرم الفنانة دنيا سمير غانم بجائزة أفضل ممثلة كوميدي لعام 2019 وسط تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لدنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات العربية وهي تقول " اكتر فنانة كوميديانة من وجهة نظري هي اختي ايمي سمير غانم".وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.