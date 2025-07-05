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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط أحد نباشي القمامة بحوزته مواد مخدرة خلال حملة بالإسماعيلية

خلال الحملة
خلال الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مباحث قسم أول وشرطة المسطحات والبيئة تنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي أول؛ للحد من ظاهرة النباشين وضبط الخارجين عن القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لجهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتخلص الأمن من المخلفات، وفي إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات المكثفة لوحدة تنظيم المخلفات ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع المواطنين وانتشار القمامة والمخلفات في نهر الطريق.

وتم ضبط أحد النباشين يتعاطى مواد مخدرة وبحوزته مواد مخدرة وذلك بميدان شامبليون و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محاضر مخلفات لعدد اثنين من النباشين المقيمين داخل مقر قسم أول القديم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهم.

وفي السياق ذاته، واستجابة لشكاوى المواطنين، قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، أمس الأربعاء، ببحث الشكوى الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية والخاصة بوجود روائح كريهة في تقاطع طريق أبوصوير وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أنه تم المعاينة وتبين وجود مجزر للدواجن بالقرب من المكان المشار إليه، حيث تم ضبط مخلفات دواجن نافقة وباقي مخلفات الطيور وهي سبب شكوى المواطنين.

وتم تحرير محضر مخلفات بالإضافة إلى محضر لعدم وجود سجل مخلفات وعدم اتباع إجراءات السلامة والصحة وذلك طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وسيتم توجيه لجنة مكونة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير ومديريتي الصحة والتموين وإدارات المخلفات والبيئة؛ لبحث الوضع البيئي للمنشأة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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