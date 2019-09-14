أخبار الرياضة.. مرتضى يتكفل بعلاج مؤمن زكريا.. اون سبورت تحسم أمر إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. متعب يكشف حقيقة ترشيحه مديرا للكرة مع المنتخب

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:حين تشير عقارب الساعة إلي نحو السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فان جماهير الأهلي تتوجه بقلوبها وعقولها نحو عاصمة غينيا الاستوائية مالابو لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه كانو سبورت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.استقر ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع بعمر السعيد لقيادة الهجوم فى ظل افتقاد مصطفى محمد للخبرة والخوف على خالد بوطيب من تجدد إصابته ، أمام بطل السنغال في المباراة المقرر لها اليوم السبت فى تمام الثامنة مساء فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري ابطال افريقيااستقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني ، وذلك عندما يحل ضيفا عليه فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره الإفريقي وهو منتشيا بالفوز بلقب كأس مصر، وذلك عندما يحل ضيفًا على جينراسيون فوت فى إطار مباريات ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي سَتُقام مساء السبت وبالتحديد عند الساعة 8 بتوقيت القاهرة على ملعب لات ديور دي تييس.كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، عن خليفته في الملاعب المصرية وذلك خلال تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مع أحد المديرين الفنيين المرشحين.تتجه كل الأنظار اليوم فى تمام السادسة مساءً من جماهير النادي الأهلي، إلى الظهور الأول لمدربهم السويسري الجديد، رينية فايلر، وذلك في موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، وذلك في إطار مباريات الذهاب في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، والتي ستقام على أرضية ملعب مالايو الجديد في قلب عاصمة غينيا الاستوائية، حيث يسع الملعب لنحو 15 ألف مشجع فقط، وقد تم إنشاءه حديثًا وبالتحديد في مطلع عام 2007.قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض للإذلال، مشيرا إلى أنه سوف يتحمل تكاليف علاجه على نفقته الشخصية.