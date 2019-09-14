الأهلي يسعي إلي الفوز وطمأنة جماهيره في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

حين تشير عقارب الساعة إلي نحو السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فان جماهير الأهلي تتوجه بقلوبها وعقولها نحو عاصمة غينيا الاستوائية مالابو لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه كانو سبورت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.



تاريخيًا..الفوارق كبيرة بين الناديين ، فالأهلي أسم كبير وتاريخ مرعب لكل فرق القارة السمراء فهو بطلها المتوج حتي وإن غاب عن منصات التتويج وأبتعد عن لقب الأميرة السمراء منذ عام 2013 التي حصدها تحت قيادة محمد يوسف، بينما كانو سبورت صاحب الاسم الحديث تأسس في عام 2014 وحصل علي دوري بلاده لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي ويتفاخر بأنه حقق في النسخة الحالية إنجاز تاريخي بتأهله لدور الـــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.



لا يختلف الأمر كثيرًا علي أرض الواقع عن التباين التاريخي، فالمارد الأحمر يملك كتيبة من اللاعبين المهرة والمتميزة هم العماد والقوام الرئيسي للمنتخب المصري الأول والأوليمبي والشباب ومحترفيه يمثلون بلادهم مثل علي معلول مع تونس ووليد ازارو مع المغرب وجيرالدو في منتخب أنجولا واليو ديانج مع منتخب مالي حتي جونيور اجايي كان ضمن منتخب بلاده في إولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية.



ورغم كل الفوارق، فان الجهاز الفني للأهلي رفض وبشدة السير خلفها وطالب لاعبيه بوضعها في المتحف لان التاريخ لا يذكر سوي الفوز والانتصارات وكرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والتركيز داخل المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة هي بالأساس «رياضة المفاجأت» كما هي متعة الفقراء.



ووصل رينيه فايلر بفريقه بعد ظهر الأربعاء الماضي إلي مدينة مالابو وخاض مرانًا خفيفًا في ذات اليوم بحديقة الفندق ونجحت جهود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في إنتزاع موافقة إتحاد الكرة في غينيا الاستوائية علي أن يتدرب الأهلي في ملعب المباراة يومي الخميس والجمعة.



وعقد فايلر العديد من المحاضرات مع لاعبيه بهدف تحفيظهم طريقة لعب المنافس ونقاط القوة والضعف قبل مواجهة اليوم التي تترقبها الجماهير الحمراء بمنتهي الشغف كونها الظهور الأول للمارد الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري الجديد قبل مواجهة الخوف أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في السوبر المصري.



وتحدث فايلر مع لاعبيه في تلك المحاضرات عن أهمية تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد يطمئن جماهيرهم للخروج من عنق الزجاجة بعد الخروج من مسابقة كأس مصر أمام بيراميدز ، ونجح المدير الفني الجديد في إعادة جزء كبير من الثقة المفقودة للاعبيه بسبب شخصيته القوية وجلسته الفردية والجماعية معهم.



ورغم أن المدير الفني لم يري بعض اللاعبين إلا في تدريبات غينيا الاستوائية ، لكنه أستمع كثيرًا من سامي قمصان المدرب المساعد وشاهد العديد من المباريات الماضية للقلعة الحمراء واستقر بشكل كبير علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم ويضم محمد الشناوي في حراسة المرمي بعد شفائه من الإصابة وعودته للتدريبات ومعه احمد فتحي في مركز الظهير الأيمن ومحمود متولي وأيمن اشرف ( ياسر إبراهيم) وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه ورمضان صبحي وحسين الشحات وصلاح محسن.



من جانبه، أكد سامي قمصان، المدرب المساعد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ، وقال أن الجهاز الفني سعى خلال الـ 48 ساعة الماضية؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد رحلة الطيران الطويلة، وساعده في ذلك خبرات لاعبي الأهلي في أفريقيا مع مثل هذه الأجواء.



وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر شاهد مباراة فريق كانو سبورت في دور الـ 64 أمام بطل إثيوبيا للتعرف على نقاط القوة والضعف ،واوضح أن كانو سبورت من الفرق الجيدة، ويمتلك أكثر من عنصر مميز خاصة الجبهة اليسرى والمهاجم الذي سبق له اللعب في البرتغال .



وأشار قمصان إلى أن لاعبي الأهلي وخبراتهم تسهل كثيرا من مهمة الجهاز الفني الجديد للفريق، نظرا لما يمتلكوه من عقلية احترافية وقدرة على مواجهة كل الظروف، وقال أن فايلر مدرب منظم للغاية ويهتم بكافة التفاصيل التي سهلت مهمته في التعرف على الفريق ومكنته من الانسجام بشكل سريع مع اللاعبين والتعرف على الكرة في مصر .



وشدد قمصان على أن الأهلي لديه هدف واحد هو تحقيق الفوز أمام كانو سبورت لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والوصول لدوري المجموعات ومن بعدها السير خطوة خطوة للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.