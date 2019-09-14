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رياضة

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:37 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
محمد رشاد
تتجه كل الأنظار اليوم فى تمام السادسة مساءً من جماهير النادي الأهلي، إلى الظهور الأول لمدربهم السويسري الجديد، رينية فايلر، وذلك في موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، وذلك في إطار مباريات الذهاب في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، والتي ستقام على أرضية ملعب مالايو الجديد في قلب عاصمة غينيا الاستوائية، حيث يسع الملعب لنحو 15 ألف مشجع فقط، وقد تم إنشاءه حديثًا وبالتحديد في مطلع عام 2007.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت

وتنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة، وهو يعلم جيدًا بأنه يجب عليه أن يحقق الإنتصار أو نتيجة إيجابية على أقل تقدير من أجل أن تصبح مهمته سهلة في مباراة العودة بعد أسبوعين بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

وقال شبكة قنوات أون سبورت، بأنها ستكون الناقل الحصري لمباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، وستكون المباراة منقولة رفقة إستوديو تحليلي يضم نخبة مميزة من نجوم التحليل في القناة، إلا أن القناة مازالت تسير فى إنهاء بعض الإجراءات لحسم موقف إذاعة البث المباشر للمباراة .

وكان النادي الأهلي قد صعد إلى دور ال32 في البطولة، بعدما تغلب على نادي “إطلع بره” الجنوب سوداني
بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.

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