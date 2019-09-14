شاهد.. منة فضالي تشكر مهرجان الفضائيات العربية

نشرت الفنانة منه فضالي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .





وظهرت منة فضالى فى الصورة خلال تكريمها فى حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية معلقا" شكرا مهرجان الفضائيات العربية " .





وظهرت منة فضالى فى الصورة بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت فستانا ذهبيا ، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف ، ومكياج ناعم أبرز ملامحه ملامح الأنوثة .





وكانت منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.





يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.



