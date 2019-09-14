ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. تامر حسنى خلال حفله بـ استاد القاهرة.. والجمهور: منور الدنيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:05 م
تامر حسنى
تامر حسنى
القسم الميدانى
نشر الفنان تامر حسنى مجموعة صور له من حفلة الذى اقيم فى استاد القاهرة للهوكى ؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلق تامر حسنى على الصور قائلا " حدث أمس ".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله - منور الدنيا - ربنا يحفظك

ويذكر ان النجم تامر حسني أحيا أمس واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة للهوكى بحضور من مختلف الجنسيات والأعمار. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظارة وجيتار.. نانسى عجرم تتألق بـ الأسود

بصحبة أفراد العائلة.. محمد محمود عبد العزيز في أحدث ظهور مع شقيقه ..شاهد

باطلالة جريئة..نانسى عجرم فى أحدث ظهور لها...شاهد

تامر حسني مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور

أخبار الفن| نرمين الفقى تتألق بمهرجان الفضائيات وتامر حسنى مع ذوى الإحتياجات الخاصة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

رمد بورسعيد تسابق الزمن لإضافة تخصصات مهمة لمنظومة التأمين الصحي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

جالها انهيار عصبي من الفرحة.. أم تنهار بعد عودة ابنها المتوفى

صدمة قوية لـ بيراميدز قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري.. الليلة

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت