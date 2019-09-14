شاهد.. تامر حسنى خلال حفله بـ استاد القاهرة.. والجمهور: منور الدنيا

نشر الفنان تامر حسنى مجموعة صور له من حفلة الذى اقيم فى استاد القاهرة للهوكى ؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلق تامر حسنى على الصور قائلا " حدث أمس ".
وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
مشاء الله - منور الدنيا - ربنا يحفظك
ويذكر ان النجم تامر حسني أحيا أمس واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة للهوكى بحضور من مختلف الجنسيات والأعمار.
وعلق تامر حسنى على الصور قائلا " حدث أمس ".
وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
مشاء الله - منور الدنيا - ربنا يحفظك
ويذكر ان النجم تامر حسني أحيا أمس واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة للهوكى بحضور من مختلف الجنسيات والأعمار.