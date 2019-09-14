شاهد.. تامر حسنى خلال حفله بـ استاد القاهرة.. والجمهور: منور الدنيا

نشر الفنان تامر حسنى مجموعة صور له من حفلة الذى اقيم فى استاد القاهرة للهوكى ؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .



وعلق تامر حسنى على الصور قائلا " حدث أمس ".



وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



مشاء الله - منور الدنيا - ربنا يحفظك



ويذكر ان النجم تامر حسني أحيا أمس واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة للهوكى بحضور من مختلف الجنسيات والأعمار.