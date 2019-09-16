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منوعات

يوتيوب يغلق هذه الميزة قريبا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
موقع يوتيوب
موقع يوتيوب
شيماء عبد المنعم
أعلن موقع مشاركة الفيديوهات الأشهر يوتيوب "YouTube"، عن أن هذه ميزة "leanback" سيتم إيقافها قريبًا، والتى تسمح للمستخدمين باستعراض المحتوى بواجهة كبيرة وعالية الوضوح، والتى قدمها الموقع لفترة طويلة وتم تحسينها عن بعد على الويب.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، أوضح بعض المستخدمين عن ظهور رسالة عند الدخول الى ميزة "YouTube leanback" عن طريق الويب، تحذرهم أن الميزة "ستزول" في القريب، ولم تذكر الرسالة تاريخ محدد لذلك.

ولم توضح شركة جوجل "Google" المالكة ليوتيوب، سببًا القيام بتعطيل هذه الميزة التي سمحت لأجهزة الكمبيوتر و والأجهزة الأخرى بالوصول إلى إصدار مناسب للتليفزيون من النظام الأساسي حيث ان الشركة لا تقدم تطبيقات رسمية على اجهزة الكمبيوتر.

بالطبع، يجب ألا تؤثر إزالة تطبيق الويب leanback على YouTube على تطبيقات YouTube الرسمية التي تستخدم نفس الواجهة، التي يعتمد عليها كل من Android TV وغيرها من المنصات التلفزيونية المدعومة رسميًا لهذه الواجهة.

يذكر أن شركة "جوجل" تعمل على تحسين منصة يوتيوب باستمرار، حيث أعلنت في أول الشهر الجاري أنها أزالت أكثر من 100 ألف فيديو مسئ، وأغلقت 17 ألف قناة في الفترة بين شهر أبريل ويونيو الماضيين، وذلك لمخالفتها سياسة الشركة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.

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