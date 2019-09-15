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مرأة

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة دوللي شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام" صورة لها بإطلالة جريئة. 

وظهرت دوللي بفستان أسود مجسم ومطرز بالكامل باللون الأسود ومكشوف الصدر بفتحة كبيرة، وأثارت الجدل بسبب فستانها الشفاف الأسود الذي يظهر جسدها.

واعتمدت دوللي على تسريحة شعر كيرلي بلونه الأحمر الأرجواني.

وظهرت دوللي بمكياج هادئ حيث إنها وضعت أحمر شفاه داكن.

وكتبت دوللي " Dodo in red or dodo in brown which one u prefer".

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