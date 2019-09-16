مستمر في التحسن .. تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر ودرجات الحرارة



حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين توقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إذ توقعوا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



وعن الطقس اليوم في مصر ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وتكون حالتا البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربيةن وذلك ضمن حالة الطقس اليوم في القاهرة و مصر والمحافظات.





وكان قد أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تحسن مستمر على جميع أنحاء الجمهورية خلال الايام القادمة.



درجات الحرارة اليوم

وقال الدكتور أحمد عبد العال، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وفي نسب الرطوبة ، كما ان هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة.



أما درجات الحرارة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات ، توقع الخبراء أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:



القاهرة 33/25

الإسكندرية 31/24

بورسعيد 29/23

شرم الشيخ 36/27

بني سويف 34/23

الأقصر 36/23

الوادي الجديد 36/20

