ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مستمر في التحسن .. تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر ودرجات الحرارة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:29 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
نورهان خفاجي

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين توقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إذ توقعوا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وعن الطقس اليوم في مصر ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالتا البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربيةن وذلك ضمن حالة الطقس اليوم في القاهرة و مصر والمحافظات.


وكان قد أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تحسن مستمر على جميع أنحاء الجمهورية خلال الايام القادمة.

درجات الحرارة اليوم
وقال الدكتور أحمد عبد العال، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وفي نسب الرطوبة ، كما ان هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة.

أما درجات الحرارة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات ، توقع الخبراء أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 33/25
الإسكندرية 31/24
بورسعيد 29/23
شرم الشيخ 36/27
بني سويف 34/23
الأقصر 36/23
الوادي الجديد 36/20

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصل لـ 40 درجة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع.. وتحذر من هذا الأمر

القاهرة تسجل 37.. اعرف توقعات الطقس غدا بالمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9 -8- 2019 بمحافظات مصر

الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بالقاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

نيشان يحتضن سيرين عبد النور ويثير الجدل على إنستجرام

أحدث ظهور لـ ميس حمدان.. وتعليق صادم من شقيقتها

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني

كريستيانو رونالدو يبكى على الهواء بسبب والده المتوفى.. فيديو وصور

بملابس عادية.. بوسي في أحدث ظهور لها في لندن.. والجمهور: اه يادنيا

هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي